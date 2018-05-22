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Добыча угля в России в январе — апреле выросла на 6,7% — до 143 млн тонн
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Добыча угля в России в январе — апреле выросла на 6,7% — до 143 млн тонн 

Rambler News Service 38 минут назад
Добыча угля в России выросла в январе-апреле 2018 года на 6,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 143 млн тонн, говорится в материалах Росстата.
В том числе добыча каменного угля увеличилась на 5,1% — до 113 млн тонн, добыча бурого угля — на 13,2%, до 29,8 млн тонн.
В апреле добыча угля в России выросла на 9,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, в том числе добыча каменного угля увеличилась на 6,1%, добыча бурого угля — на 25,6%.
Как сообщалось ранее, согласно данным Минэнерго РФ, добыча угля в России в 2017 году выросла на 5,7% по сравнению с показателем 2016 года и составила 408,9 млн тонн.
Согласно [прогнозу] (https://rns.online/energy/Minenergo-prognoziruet-rost-dobichi-uglya-v-Rossii-v-2018-godu-na-03-2018-04-06/) Минэнерго, добыча угля в России в 2018 году может вырасти на 0,3% по сравнению с показателем прошлого года и составить 410 млн тонн.
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