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Оштрафован заехавший на Чкаловскую лестницу водитель внедорожника
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Оштрафован заехавший на Чкаловскую лестницу водитель внедорожника 

АиФ Нижний Новгород 31 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Водитель внедорожника, заехавший на Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде, привлечен к административной ответственности в виде штрафа, сообщает региональное управление ГИБДД.
45-летний нижегородец в мае 2018 года выложил в социальную сеть фото внедорожника, который стоит на одной из площадок Чкаловской лестницы. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушившего ПДД водителя. Его вина была доказана фотоматериалами.
Водитель внедорожника признал факт нарушения правил дорожного движения. На него составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Автомобилист привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей.
По данным ГИБДД, водитель нарушил пункт 9.9 правил дорожного движения, в котором говорится о запрете движения транспорта по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам.
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