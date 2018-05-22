Оштрафован заехавший на Чкаловскую лестницу водитель внедорожника

Водитель внедорожника, заехавший на Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде, привлечен к административной ответственности в виде штрафа, сообщает региональное управление ГИБДД

45-летний нижегородец в мае 2018 года выложил в социальную сеть фото внедорожника, который стоит на одной из площадок Чкаловской лестницы. Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку и установили личность нарушившего ПДД водителя. Его вина была доказана фотоматериалами.

Водитель внедорожника признал факт нарушения правил дорожного движения. На него составили протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Автомобилист привлечен к ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей.

По данным ГИБДД, водитель нарушил пункт 9.9 правил дорожного движения, в котором говорится о запрете движения транспорта по разделительным полосам и обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам.