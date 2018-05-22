Ещё
Автоледи разогнала машину до неприличной скорости, и вот результат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автоледи разогнала машину до неприличной скорости, и вот результат 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Вечером во вторник в пригороде Владивостока произошло серьезное ДТП, сообщает PRIMPRESS.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Celica летел по трассе на огромной скорости. В какой-то момент машину занесло, и она влетела в леерные ограждения. За рулем иномарки находилась девушка, которая и не справилась с управлением авто.
Автомобиль восстановлению не подлежит. Информации о состоянии здоровья самой автомобилистки нет.
Некоторые очевидцы утверждают, что девушку на самом деле подрезал другой автомобиль на дороге, из-за чего она взяла вправо.
https://www.instagram.com/p/BjFMX2OlXQJ/?taken-by=avtopatrul_prim
Primpress: последние новости
Пятерых граждан, находящихся в розыске, задержали за сутки в Приморье Стали известны подробности скандального ДТП в Надеждинском районе Фонтан кипятка стал испытанием для автолюбителей во Владивостоке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Власти вмешались в ситуацию с бензином323
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora55
Молодые мошенницы вернулись на дороги90
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП17
Трасса М-4 Дон дорожает7
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:42
Крупное ДТП со скорой произошло на Кутузовском проспекте
ДТП Другое
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение