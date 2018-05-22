Автоледи разогнала машину до неприличной скорости, и вот результат

Вечером во вторник в пригороде Владивостока произошло серьезное ДТП, сообщает PRIMPRESS.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Celica летел по трассе на огромной скорости. В какой-то момент машину занесло, и она влетела в леерные ограждения. За рулем иномарки находилась девушка, которая и не справилась с управлением авто.

Автомобиль восстановлению не подлежит. Информации о состоянии здоровья самой автомобилистки нет.

Некоторые очевидцы утверждают, что девушку на самом деле подрезал другой автомобиль на дороге, из-за чего она взяла вправо.

https://www.instagram.com/p/BjFMX2OlXQJ/?taken-by=avtopatrul_prim