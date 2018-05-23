«Летел по встречке с выключенными фарами»: на Режевском тракте «десятка» врезалась в три машины

Сегодня ночью на Режевском тракте водитель отечественного автомобиля устроил массовое ДТП. Как сообщили очевидцы происшествия, водитель ВАЗ-2110 ехал по встречной полосе, а фары при этом были выключены.

— Мы первые его увидели. В лоб нам летел по встречке с выключенными фарами. Мы увернулись, но за нами ехали еще машины, и он в них влетел, — рассказала Е1.RU читательница Валерия.

По словам девушки, «десятка» столкнулась с тремя автомобилями и перевернулась на бок. Несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, водитель остался цел и отделался царапинами. Водители и пассажиры других автомобилей также не получили травм.

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