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В Нижневартовске в ДТП мужчина и женщина получили травмы
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В Нижневартовске в ДТП мужчина и женщина получили травмы 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 мая около 8:40 на пересечении улиц Дзержинского — Северной в столице Самотлора.
Мужчина 1981 года рождения, на автомобиле «Toyota Chaser» выезжал со второстепенной дороги на главную. Водитель не уступил дорогу иномарке «Skoda Fabia». За рулем «Skoda» была женщина 1962 года рождения.
В результате столкновения водитель «Skoda», а также 29-летний мужчина из автомобиля «Toyota» получили травмы различной степени тяжести.
Как отмечает пресс-служба ГИБДД по ХМАО, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
Отметим. Что еще одна авария произошла в Нижневартовске на улице Пермская. Столкнулись «Toyota» и «Chevrolet». Пострадал водитель, его на скорой увезли в медицинское учреждение.
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