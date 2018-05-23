В Нижневартовске в ДТП мужчина и женщина получили травмы

Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 мая около 8:40 на пересечении улиц Дзержинского — Северной в столице Самотлора. Мужчина 1981 года рождения, на автомобиле « Toyota Chaser » выезжал со второстепенной дороги на главную. Водитель не уступил дорогу иномарке « Skoda Fabia ». За рулем «Skoda» была женщина 1962 года рождения. В результате столкновения водитель «Skoda», а также 29-летний мужчина из автомобиля «Toyota» получили травмы различной степени тяжести. Как отмечает пресс-служба ГИБДД по ХМАО, всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний. Отметим. Что еще одна авария произошла в Нижневартовске на улице Пермская. Столкнулись «Toyota» и « Chevrolet ». Пострадал водитель, его на скорой увезли в медицинское учреждение.