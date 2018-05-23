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На востоке Крыма в ДТП пострадали три человека и один погиб
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На востоке Крыма в ДТП пострадали три человека и один погиб 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Советском районе Крыма при столкновении двух легковых автомобилей один человек погиб и трое попали в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС России, пишет РИА «Крым».
Смертельное ДТП произошло накануне вечером, 22 мая, на трассе Советский — Старый Крым. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2107 и легковой автомобиль Chery.
«В результате ДТП 54-летний водитель ВАЗа, житель Советского района, погиб на месте. По прибытии на место личным составом проведена работа по деблокировке пострадавших из автомобиля Chery и погибшего из автомобиля ВАЗ», — говорится в сообщении МЧС.
Травмы разной степени тяжести получили водитель иномарки, житель Судака, и двое его пассажиров, приехавших в гости из Запорожья. Всех доставили в хирургическое отделение Советской больницы.
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