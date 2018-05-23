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Мотоциклист едет на автостраде со скоростью без рук
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Мотоциклист едет на автостраде со скоростью без рук 

Sputnik Абхазия 6 минут назад
Фото: Sputnik Абхазия
Смотрите на видео, как мотоциклист без рук едет по трассе, где помимо его мотоцикла, множество других машин со скоростью сто километров в час.
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