ГИБДД штрафует водителей грузовиков за проезд по закрытым мостам

С начала года сотрудниками ГИБДД составлено 28 материалов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что на нескольких мостах в Петрозаводске введены ограничения движения транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая масса которых больше указанной на знаке, установленном перед мостом. Ограничения связаны с предстоящей реконструкцией и касаются большегрузных автомобилей.

Напомним, запрещается проезд транспортных средств общей массой более 5 тонн по мосту на улице Луначарского (мост Марка Пименова) и по мосту на улице Мерецкова, движение для транспорта общей массой более 9 тонн запрещено по мосту на улице Кирова, более 18 тонн — по мосту на улице Антикайнена.

В ходе несения службы на маршрутах патрулирования сотрудники ДПС контролируют соблюдение водителями транспортных средств правил дорожного движения при проезде мостов. С начала года сотрудниками ГИБДД составлено 28 материалов за несоблюдение порядка движения по этим переправам.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей большегрузных автомобилей заранее определять маршруты движения транспортных средств.