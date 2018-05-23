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ГИБДД штрафует водителей грузовиков за проезд по закрытым мостам
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ГИБДД штрафует водителей грузовиков за проезд по закрытым мостам 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
С начала года сотрудниками ГИБДД составлено 28 материалов за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.
Госавтоинспекция напоминает водителям, что на нескольких мостах в Петрозаводске введены ограничения движения транспортных средств, в том числе составов транспортных средств, общая масса которых больше указанной на знаке, установленном перед мостом. Ограничения связаны с предстоящей реконструкцией и касаются большегрузных автомобилей.
Напомним, запрещается проезд транспортных средств общей массой более 5 тонн по мосту на улице Луначарского (мост Марка Пименова) и по мосту на улице Мерецкова, движение для транспорта общей массой более 9 тонн запрещено по мосту на улице Кирова, более 18 тонн — по мосту на улице Антикайнена.
В ходе несения службы на маршрутах патрулирования сотрудники ДПС контролируют соблюдение водителями транспортных средств правил дорожного движения при проезде мостов. С начала года сотрудниками ГИБДД составлено 28 материалов за несоблюдение порядка движения по этим переправам.
Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей большегрузных автомобилей заранее определять маршруты движения транспортных средств.
По материалам: ptzgovorit.ru
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