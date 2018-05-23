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Автомобили «Кортеж» представят на Женевском автосалоне-2019
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Автомобили «Кортеж» представят на Женевском автосалоне-2019
Мир24
1 час назад
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Автомобили проекта «Кортеж» под брендом Aurus впервые представят на европейском рынке в 2019 году на Женевском автосалоне, сообщил сообщает
РИА «Новости»
со ссылкой на гендиректора компании Франц Герхарда Хильгерта.
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