Продажи автомобилей проекта «Кортеж» в 2019 году составят 50-70 машин

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Продажи автомобилей проекта «Кортеж» в 2019 году составят максимум 50-70 машин, сообщил журналистам гендиректор группы Sollers , которая выступает индустриальным партнером проекта машин на этой единой модульной платформе, Вадим Швецов

"Мы не будем гнать коней — первые продажи будут персональными. Я уверен, что даже если мы сможем 200 машин (сделать за год — ред.), то мы не будем (их все быстро продавать — ред.). Нам нужна индивидуальность, нужно не потерять это в азарте заработать денег. 50-70 машин — это моя оценка, это максимум, что может быть", — сказал Швецов.