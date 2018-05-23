Продажи автомобилей проекта «Кортеж» в 2019 году составят 50-70 машин 

МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Продажи автомобилей проекта «Кортеж» в 2019 году составят максимум 50-70 машин, сообщил журналистам гендиректор группы Sollers, которая выступает индустриальным партнером проекта машин на этой единой модульной платформе, Вадим Швецов.
"Мы не будем гнать коней — первые продажи будут персональными. Я уверен, что даже если мы сможем 200 машин (сделать за год — ред.), то мы не будем (их все быстро продавать — ред.). Нам нужна индивидуальность, нужно не потерять это в азарте заработать денег. 50-70 машин — это моя оценка, это максимум, что может быть", — сказал Швецов.
Проект «Кортеж» — это семейство автомобилей класса люкс — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже эти машины появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг РФ.