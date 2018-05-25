Продажи китайских автомобилей в России в апреле выросли на 19% — почти до 3 тыс. машин

Продажи автомобилей китайских марок с учетом LCV в России в апреле 2018 г. по сравнению с апрелем 2017 г. выросли на 19% — почти до 3 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», по итогам апреля 2018 г. реализация новых автомобилей (с учетом LCV) китайских марок в России составила 2 тыс. 975 единиц — на 19% больше, чем год назад», — говорится в сообщении.

Уточняется, что лидером среди автопроизводителей из КНР по-прежнему остается Lifan , на долю которого пришлось свыше 40% от общего объема. Продажи автомобилей этой марки в апреле составили 1 тыс. 290 экземпляров, что на 3% выше результата годичной давности. Вторую позицию в этом рейтинге сохраняет Chery , реализация которого за месяц достигла 597 единиц и увеличилась на 31%. На третье место поднялся Geely , которых было продано 218 штук (рост на 16%), сместив с него бренд Haval с реализованными 211 автомобилями (рост на 46%).

«Замкнул пятерку лидеров Zotye, продажи которого выросли в 2,3 раза до 208 машин. Продажи легковых автомобилей других китайских марок в апреле выглядят следующим образом: FAW (151 штука; рост в 2,2 раза); Changan (143 штуки; снижение на 27%); DFM (98 штук; рост в 2,5 раза); Foton (40 штук; рост на 33%); Brilliance (15 штук; снижение на 6%); Hawtai (четыре штуки; снижение на 64%)», — отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что по итогам четырех месяцев 2018 г. реализация новых китайских автомобилей составила 10 тыс. 11 единиц, что на 17% больше, чем в январе-апреле прошлого года.