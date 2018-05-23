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В Самаре автомобилиста оштрафовали за перевозку ребенка в багажнике
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В Самаре автомобилиста оштрафовали за перевозку ребенка в багажнике 

ТРК Губерния 39 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Нарушение выявили по видео, размещенному в Интернете. Ролик с несущимся по Красноглинскому району автомобилем Ford привлек внимание правоохранителей во время мониторинга социальных сетей. Дело в том, что в открытом багажнике движущейся машины находился ребенок. Выяснилось, что за рулем иномарки находился 58-летний мужчина, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Он рассказал, что в тот день вместе с внуком возвращался из магазина с грузом, который не помещался в салоне и багажнике автомобиля. Дедушка усадил ребенка на заднее сиденье машины и попросил придерживать покупку. По словам мужчины, он и не заметил, что мальчик перебрался в багажник. С нарушением водитель согласился и заплатил административный штраф в три тысячи рублей. Госавтоинспекция напоминает, что безопасность ребенка в салоне автомобиля полностью зависит от водителя. Кроме того, приучать детей к соблюдению правил дорожного движения необходимо с раннего возраста. А личный пример — самое верное средство.
Фото: pixabay.com
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