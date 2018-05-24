Названы самые популярные модели автомобилей с «механикой» в России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости . Аналитическое агентство «Автостат» назвало десять самых продаваемых моделей автомобилей с механической трансмиссией.

По данным агентства, лидирующие позиции занимает LADA Vesta . За первый квартал 2018 года было продано около 22 тысяч автомобилей, что на 70% превышает прошлогодний результат за аналогичный период.

Второе место досталось LADA Granta . Ей удалось превзойти свой прошлогодний результат на 14%. Всего было продано более 19 тысяч автомобилей. Третью позицию занял KIA Rio. Продажи версии с «механикой» снизились почти на 7% и составили более 10 тысяч машин. На четвертом месте расположился универсал LADA Largus — всего было продано более 9 тысяч автомобилей. Пятерку замыкает кроссовер Renault Duster . За квартал было продано немногим менее 9 тысяч экземпляров.

Всего за первые три месяца 2018 года в России было продано 165 тысяч автомобилей с механической коробкой передач.