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Названы самые популярные модели автомобилей с «механикой» в России
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Названы самые популярные модели автомобилей с «механикой» в России 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Аналитическое агентство «Автостат» назвало десять самых продаваемых моделей автомобилей с механической трансмиссией.
По данным агентства, лидирующие позиции занимает LADA Vesta. За первый квартал 2018 года было продано около 22 тысяч автомобилей, что на 70% превышает прошлогодний результат за аналогичный период.
Второе место досталось LADA Granta. Ей удалось превзойти свой прошлогодний результат на 14%. Всего было продано более 19 тысяч автомобилей. Третью позицию занял KIA Rio. Продажи версии с «механикой» снизились почти на 7% и составили более 10 тысяч машин. На четвертом месте расположился универсал LADA Largus — всего было продано более 9 тысяч автомобилей. Пятерку замыкает кроссовер Renault Duster. За квартал было продано немногим менее 9 тысяч экземпляров.
В десятку также вошли LADA 4X4, Chevrolet Niva. Renault Logan, Volkswagen Polo и LADA XRAY.
Всего за первые три месяца 2018 года в России было продано 165 тысяч автомобилей с механической коробкой передач.
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