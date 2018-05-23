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Названы самые популярные в России машины с «механикой»
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Названы самые популярные в России машины с «механикой» 

Мир24 52 минуты назад
Фото: Мир24
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг самых продаваемых автомобилей с механической трансмиссией по итогам трех месяцев 2018 года.
Согласно результатам исследования, лидером рейтинга стала LADA Vesta. Продажи отечественной модели в 1 квартале 2018 года составили почти 22 тысяч единиц, что на 70% больше чем в прошлом году.
Второе место занял седан LADA Granta с результатом в 19,2 тысячи автомобилей. За ним расположился KIA Rio, продажи которого упали на 6,6% и составили 10,3 тысячи проданных экземпляров. Четвертую и пятую позиции заняли LADA Largus (9,2 тыс. шт. ; + 72%) и кроссовер Renault Duster (8,8 тыс. шт. ; +21%) соответственно.
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В ТОП-10 российского рынка новых легковых автомобилей, укомплектованных механической трансмиссией также попали: LADA 4х4, Chevrolet Niva, Renault Logan, Volkswagen Polo и LADA XRAY.
Ранее сообщалось, что всего за отчетный период продажи новых легковых автомобилей с МКП в нашей стране составили 165,5 тысячи штук.
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