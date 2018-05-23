Названы самые популярные в России машины с «механикой»

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» составило рейтинг самых продаваемых автомобилей с механической трансмиссией по итогам трех месяцев 2018 года.

Согласно результатам исследования, лидером рейтинга стала LADA Vesta . Продажи отечественной модели в 1 квартале 2018 года составили почти 22 тысяч единиц, что на 70% больше чем в прошлом году.

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Ранее сообщалось, что всего за отчетный период продажи новых легковых автомобилей с МКП в нашей стране составили 165,5 тысячи штук.

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