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Названы самые продаваемые в первом квартале 2018 года автомобили на «механике»
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Названы самые продаваемые в первом квартале 2018 года автомобили на «механике» 

ТК «Звезда» 58 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В первую тройку списка вошли две модели, производимые концерном «АвтоВАЗ».
Эксперты составили рейтинг топ-10 наиболее востребованных по итогам первого квартала 2018 года автомобилей с механической трансмиссией.
По мнению специалистов «Автостат», самым продаваемым автомобилем на «механике» в первом квартале текущего года стала LADA Vesta. За указанный период в России было реализовано 22 000 таких машин, что на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Вторую строчку списка заняла LADA Granta. В первом квартале 2018 года было продано 19,2 тысячи этих моделей. На третьем месте расположился автомобиль KIA Rio (продано 10,3 тысячи).
В топ-10 самых востребованных автомобилей с механической трансмиссией в первом квартале 2018 года вошли также: LADA Largus (9,2 тысячи), Renault Duster (8,8 тысячи), LADA 4×4 (7,1 тысячи), Chevrolet Niva (6,6 тысячи), Renault Logan (6,5 тысячи), Volkswagen Polo (6 000) и LADA Xray (6 000).
Ранее сообщалось, что эксперты назвали топ-10 самых проблемных кроссоверов.
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