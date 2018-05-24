Ford Focus вошел в ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

Аналитики агенства JATO Dynamics опубликовали статистику продаж новых легковых автомобилей на европейском авторынке по итогам апреля 2018 года. Лидером в этом рейтинге по-прежнему остается хэтчбек Volkswagen Golf , который в «Старом Свете» за предыдущий месяц разошелся тиражом в 39 тысяч 356 единиц (+13%).

Строчкой ниже расположился Renault Clio — 27 тысяч 322 единицы, что на 3 процента выше, чем было годом ранее. Первую тройку замкнул Volkswagen Polo — 36 тысяч 339 автомобилей (+6%).

Напомним, что на европейском авторынке прием заказов на новый «Форд Фокус» уже стартовал. Автомобиль разработан на новой платформе, а также укомплектован линейкой из современных двигателей, сочетающихся с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.