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Ford Focus вошел в ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе
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Ford Focus вошел в ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе 

Daily-Motor 6 минут назад
Фото: Daily-Motor
Аналитики агенства JATO Dynamics опубликовали статистику продаж новых легковых автомобилей на европейском авторынке по итогам апреля 2018 года. Лидером в этом рейтинге по-прежнему остается хэтчбек Volkswagen Golf, который в «Старом Свете» за предыдущий месяц разошелся тиражом в 39 тысяч 356 единиц (+13%).
Строчкой ниже расположился Renault Clio — 27 тысяч 322 единицы, что на 3 процента выше, чем было годом ранее. Первую тройку замкнул Volkswagen Polo — 36 тысяч 339 автомобилей (+6%).
В ТОП-10 также вошли: Ford Fiesta c результатом в 23 тысячи 774 автомобиля, Peugeot 208 — 20 тысяч 815 продаж, Volkswagen Tiguan — 20 тысяч 3 автомобиля, Dacia Sandero — 19 тысяч 223 единицы, Renault Captur — 18 тысяч 694 авто, Skoda Octavia — 18 тысяч 616 штук и Ford Focus — 18 тысяч 560 машин.
Напомним, что на европейском авторынке прием заказов на новый «Форд Фокус» уже стартовал. Автомобиль разработан на новой платформе, а также укомплектован линейкой из современных двигателей, сочетающихся с 8-диапазонной автоматической трансмиссией.
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