Названа десятка самых продаваемых авто 

Эксперты перечислили автомобили, которые в Европе покупают чаще всего. Первое место рейтинга занял Volkswagen Golf. На второй строчке расположился Renault Clio, на третьей — Volkswagen Polo. Четвертое и пятое место заняли Ford Fiesta и Peugeot 208 соответственно, пишет «Автостат».
Кроме того в топ-10 вошли Volkswagen Tiguan, Dacia Sandero, Renault Captur, Skoda Octavia и Ford Focus.
Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных дизельных автомобилей среди россиян. Первое место взял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, второе — Mitsubishi Pajero Sport, третье — Volkswagen Tiguan.