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Названа десятка самых продаваемых авто
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Названа десятка самых продаваемых авто 

Свободная пресса 12 минут назад
Фото: Daily-Motor
Эксперты перечислили автомобили, которые в Европе покупают чаще всего. Первое место рейтинга занял Volkswagen Golf. На второй строчке расположился Renault Clio, на третьей — Volkswagen Polo. Четвертое и пятое место заняли Ford Fiesta и Peugeot 208 соответственно, пишет «Автостат».
Кроме того в топ-10 вошли Volkswagen Tiguan, Dacia Sandero, Renault Captur, Skoda Octavia и Ford Focus.
Ранее эксперты составили рейтинг самых популярных дизельных автомобилей среди россиян. Первое место взял внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, второе — Mitsubishi Pajero Sport, третье — Volkswagen Tiguan.
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