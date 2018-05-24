Uber закрыла тестирование беспилотных автомобилей в Аризоне

Компания Uber объявила о закрытии программы испытаний беспилотных автомобилей в Аризоне, где в марте текущего года машина компании насмерть сбила велосипедистку. Об этом глава подразделения Uber по разработке беспилотных автомобилей Эрик Мейхофер рассказал The Wall Street Journal

По словам Мейхофера, компания также уволит 300 сотрудников, которые испытывали беспилотные автомобили. Отмечается, что компания не собирается возвращаться в Аризону независимо от результатов расследования смертельной аварии. При этом Uber намерен продолжить проекты в других штатах и городах, в частности в Сан-Франциско, Питтсбурге и Торонто.

Авария произошла 19 марта. Беспилотный автомобиль насмерть сбил велосипедистку, когда та переходила дорогу в неположенном месте. За рулем машины находился водитель, который отвлекся от управления на несколько секунд, когда автомобиль еще мог остановиться.

Компания Uber принесла семье погибшей девушки свои соболезнования и договорилась о досудебном урегулировании инцидента, но к расследованию аварии подключились американские власти. В начале мая СМИ сообщили о том, что автомобиль распознал велосипедистку, но все равно совершил наезд. Источники СМИ, близкие к расследованию, связали это со сбоем программирования. По их мнению, машина была настроена таким образом, что игнорировала даже те объекты, на которые должна обращать внимание.

Футурист с международным именем Майкл Маккуин назвал пять повседневных вещей, которые навсегда уйдут в прошлое. Через 10 лет людям придется забыть о парковках, банковских картах, платформе iTunes, call‐центрах и станциях АЗС. Также, по мнению мужчины, к 2027 году пассажирские службы США почти полностью перейдут на эксплуатацию беспилотных автомобилей. Многие машины перестанут находиться в собственности «водителя». Вместо этого 90% маршрута будут покрывать беспилотные такси Uber.