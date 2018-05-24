Единая электронная база данных автомобилей будет создана в России 

Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей в России будет введен и электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщила газета «Известия».
По словам замруководителя «Росстандарта» Алексея Кулешова, инициировавшего нововведение и отвечающего за выдачу ОТТС, внедрение данного проекта на национальном уровне должно состояться 1 января следующего года.
Проект позволит исключить коррупционные факторы, которые препятствуют выводу автомобиля на рынок. Также единая электронная база е-ОТТС сможет оказать помощь ведомствам в отслеживании выпущенных транспортных средств.
ОТТС представляет собой документ автомобиля, оформляемый на заводе и содержащий в себе всю техническую информацию о машине, а также документ свидетельствует о том, что автомобиль прошел все требуемые законодательством испытания на безопасность конструкции.
Ранее в пресс-службе «Росстандарта» сообщили о том, что российское подразделение японского автопроизводителя Toyota ООО «Тойота Мотор» отзывает в РФ более семи тысяч автомобилей из-за подушек безопасности. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с 30 июня 2015 года по 29 сентября 2016 года с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.