Единая электронная база данных автомобилей будет создана в России

Вслед за переходом на электронные паспорта автомобилей в России будет введен и электронный формат одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Об этом сообщила газета «Известия».

По словам замруководителя «Росстандарта» Алексея Кулешова, инициировавшего нововведение и отвечающего за выдачу ОТТС, внедрение данного проекта на национальном уровне должно состояться 1 января следующего года.

Проект позволит исключить коррупционные факторы, которые препятствуют выводу автомобиля на рынок. Также единая электронная база е-ОТТС сможет оказать помощь ведомствам в отслеживании выпущенных транспортных средств.

ОТТС представляет собой документ автомобиля, оформляемый на заводе и содержащий в себе всю техническую информацию о машине, а также документ свидетельствует о том, что автомобиль прошел все требуемые законодательством испытания на безопасность конструкции.