Специалисты составили список самых популярных автомобилей в США

Специалисты составили список, в котором перечислили самые востребованные автомобили в США.

Исходя из данных предоставленных за первый квартал 2017 года и уже обновлённой информации 2018 года, можно увидеть, что процент продаж осуществляемых за данный период (январь-апрель) возрос на 0,5 процентов. В нынешнем году удалось реализовать 5485828 единиц.