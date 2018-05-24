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Специалисты составили список самых популярных автомобилей в США
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Специалисты составили список самых популярных автомобилей в США 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Специалисты составили список, в котором перечислили самые востребованные автомобили в США.
Исходя из данных предоставленных за первый квартал 2017 года и уже обновлённой информации 2018 года, можно увидеть, что процент продаж осуществляемых за данный период (январь-апрель) возрос на 0,5 процентов. В нынешнем году удалось реализовать 5485828 единиц.
Первое место безоговорочно отдали пикапу Ford F-Series, желающих купить автомобиль оказалось 73 104 человека. Chevrolet Silverado занял вторую строчку, за четыре месяца продали 180 тысяч 548 машин. И третье место в лидирующей тройке занял Ram pick-up, на территории США удалось продать около 143 тысяч автомобилей.
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