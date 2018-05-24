В центре Ростова BMW застряла на путях 

В Ростове-на-Дону вчера вечером, 23 мая, иномарка застряла на путях реконструируемой улицы Станиславского. Об этом рассказали подписчики популярного городского паблика в социальных сетях. Девушка за рулем BMW, судя по всему, подумала, что доски на трамвайных путях предназначены для проезда автомобилей. После того, как автоледи заехала на них, доски прогнулись, а автомобиль застрял между рельсами. Инцидент произошел в районе переулка Крепостного.
Прохожие, ставшие свидетелями курьезной ситуации, вызвались помочь девушке освободить автомобиль.
«Информация для водителей: улица Станиславского разобрана, там не проехать», — написал один из пользователей.