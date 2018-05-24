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Продажи автомобилей Haval в России в апреле выросли на 46% — до 211 машин
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Продажи автомобилей Haval в России в апреле выросли на 46% — до 211 машин 

Агентство «Москва» 18 минут назад
Более 200 автомобилей марки Haval продано в России в апреле 2018 г., что на 46% больше результата годичной давности. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Haval в апреле реализовали 211 автомобилей — на 46% больше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране составили 703 машины, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж Haval на российском рынке остается среднеразмерный кроссовер Haval H6.
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