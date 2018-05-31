Рынок автомобилей с пробегом: продажи по сегментам

Рынок автомобилей с пробегом: продажи по сегментам «Автостат Инфо» провел исследование рынка автомобилей с пробегом и проанализировал продажи таких машин по сегментам авторынка РФ.

Исследование показало, что в прошлом месяце наибольшее количество б/у машин было продано в сегменте С. За месяц покупатели приобрели 134 500 подержанных машин С-сегмента, — это на 9,3% меньше, чем они купили в апреле 2017 года (148 320 авто). Еще 98 376 машин было реализовано в сегменте SUV, он стал вторым по емкости перепродаж в апреле. Спрос на подержанные SUV вырос в апреле этого года на 2% относительно прошлогоднего результата — 96 479 ед. В сегменте машин В-класса (третье место) объем перепродаж сократился в этот период на 2,1%, то есть с 95 001 до 93 032 ед. авто. Сильнее сократились показатели реализации б/у машин D-сегмента. Перепродажи снизились на 13,3% к апрелю прошлого года и составили 35 676 ед. авто (против 41 150 ед., реализованных в 2017-м). Рынок подержанных бизнес-седанов (Е-сегмент) просел в продажах в апреле на 12,3%, в количественном выражении перепродажи снизились с 27 962 до 24 517 ед. авто. На 3,1% в то же время вырос сегмент машин класса В+. В апреле покупатели на вторичном авторынке купили 21 624 таких авто, а годом ранее — 20 981 шт. Спрос на минивэны с пробегом вырос на 4,1%, с прошлого года продажи увеличились с 18 014 до 18 752 ед. авто соответственно. В сегменте малолитражек с пробегом было продано в апреле этого года 7598 автомобилей, а годом ранее— 8622 авто (спад на 12%).

В апреле 2018 года рынок подержанных легковушек в России сократился на 5%, о чем ранее сообщал «Автостат Инфо». Было продано 439 642 подержанных авто, а годом ранее — 462 910 таких машин.