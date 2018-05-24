Зрелище на $50 миллионов: редчайшие суперкары сняли на видео

Бьемся об заклад, вы никогда не видели, чтобы такое количество крутых тачек встретились в одном месте.

Событие имело место на гоночной трассе Assen TT Circuit в Голландии, где собрались счастливые обладатели крутейших и самых дорогих машин в мире.