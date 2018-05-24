Зрелище на $50 миллионов: редчайшие суперкары сняли на видео 

Бьемся об заклад, вы никогда не видели, чтобы такое количество крутых тачек встретились в одном месте.
Событие имело место на гоночной трассе Assen TT Circuit в Голландии, где собрались счастливые обладатели крутейших и самых дорогих машин в мире.
Среди машин были как известные всем модели, так и менее примелькавшиеся образцы: Apollo Intensa Emozione, Rimac Concept_One, Koenigsegg Agera R, Koenigsegg Agera RS «ML, », Zenvo TSR-S, Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder, Pagani Huayra, Ford GT Heritage Edition, а также целая куча Bugatti всех модификаций. Общую стоимость машин зрители оценили в $50 млн Забавно, что водители едут очень аккуратно и неспешно, явно повинуясь регламенту «не гонять» и «не устраивать аварии». Это весьма предусмотрительно, поскольку героями роликов уже не раз становились обладатели люксовых машин, которые решали порадовать публику эффектным стартом и в итоге радовали зрителей видеозаписями аварий с ущербом в сотни тысяч долларов.