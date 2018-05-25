Минобороны отвергло обвинения в том, что сбивший MH17 «Бук» был из РФ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости Минобороны заявило, что выводы Международной следственной группы JIT, расследовавшей обстоятельства крушения Boeing на востоке Украины в июле 2014 года, базируются в основном на данных из соцсетей, а показания очевидцев и данные российской стороны были проигнорированы.

Ранее JIT заявила, что Boeing сбили из ЗРК «Бук» российской армии. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

Не верить фейкам

В российском военном ведомстве отметили, что представителям Международной следственной группы следует опираться прежде всего на факты и свидетельские показания, а не поделки фейкогенераторов из Bellingcat или Службы безопасности Украины

Минобороны обратило внимание, что голландские следователи не учли и отвергли показания очевидцев из близлежащих к району катастрофы украинских населенных пунктов, которые подтверждали пуск ракеты с подконтрольных Киеву территорий.

Также в ведомстве добавили, что многочисленные свидетели трагедии в небе Украины — «не обезличенные изображения из социальных сетей, а конкретные люди, которые сделали свои заявления под запись, в том числе представителям европейских и американских СМИ».

Время расставит все точки над «i»

Позицию Минобороны поддержал авиаэксперт Виктор Прядка . Он назвал выводы JIT политически мотивированным.

Эксперт напомнил, что российское следствие установило принадлежность ракеты украинским вооруженным силам по форме поражающих элементов. Кроме того, в пользу этой версии говорят различные видеоматериалы, на которых отмечено передвижение украинских «Буков» в месте авиакатастрофы, отметил специалист.

По его словам, нет оснований пересматривать выводы, уже сделанные российскими экспертами: самолет был сбит украинскими военными. «Возможно, они это сделали и не специально. Они могли проводить учебные мероприятия, тренировали отработку захвата цели. И кто-то случайно или специально мог нажать на „старт“, и произошла эта катастрофа», — заявил Прядка.

Он также выразил сожаление, что JIT принимала во внимание только материалы, предоставленные украинской стороной, хотя они изначально вызывали сомнение.

"Скорее всего, определенная группа политиков нацелила следственную группу на продолжение формирования негативного образа России в глазах европейского сообщества, что, конечно, вряд ли является разумным. Остается надеяться, что время расставит все точки над «i», и рано или поздно истина восторжествует", — отметил эксперт. Промежуточные итоги

В четверг международная следственная группа JIT обнародовала промежуточные результаты расследования. Следователи утверждают, что лайнер Boeing 777 под Донецком был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. При этом они затруднились сообщить, когда и в какой суд передадут итоги расследования.

Гибель MH17

Малайзийский Boeing 777, выполнявший рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Украины. На его борту были 298 человек, все они погибли.

Украинские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа утверждает, что ЗРК «Бук» поразивший самолет, якобы доставили из России, а потом вернули обратно.