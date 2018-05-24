В России отзывают еще несколько тысяч «Лексусов»

Производитель уже согласовал проведение отзывной кампании с Росстандартом, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте регулятора. Там же можно найти список VIN-номеров автомобилей, которые попали под отзыв.

Mercedes отзывает в России почти 25 000 автомобилей.

Кампания затронет 3 331 автомобиль Lexus марок ES 350, GX 460, IS 250, IS 250C и IS-F, реализованные с марта 2010 года по май 2012 года. Причиной отзыва автомобилей является существующая вероятность, что подушка безопасности переднего пассажира при аварии может сработать некорректно. Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля.

Для сравнения, до этого под отзыв попали модели Toyota и Lexus из-за вероятности отслаивания изоляционного слоя в интегральных микросхемах датчиков на автомобилях, оборудованных системой подушек безопасности, включающей в себя датчики давления и/или датчики ускорения. Это приводит к созданию разомкнутой цепи в самой микросхеме, и боковые шторки или подушки безопасности могут просто не сработать в случае аварии.

По стандартному в таких случаях сценарию, уполномоченные дилеры уведомят владельцев отзываемых автомобилей о необходимости посетить официальный дилерский центр для диагностики и ремонта. Приглашения можно и не ждать, а самостоятельно проверить, не попадает ли автомобиль под отзыв, ознакомившись с перечнем VIN-номеров на сайте Росстандарта. На отзываемых автомобилях будет выполнена замена газогенератора передней пассажирской подушки безопасности. Все работы, разумеется, будут проведены бесплатно для владельцев.