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Водитель «Тойоты» отвлекся и разбил раритетный 87-летний Ford
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Водитель «Тойоты» отвлекся и разбил раритетный 87-летний Ford 

Motor.ru 59 минут назад
Фото: Motor.ru
Водитель Toyota Corolla разбил семейную реликвию жителя калифорнийского Гарден-Грова Уильяма Смита. Речь идет о Ford Model A образца 1931 года. Как это случилось Смит рассказал на своей странице в Facebook.
По словам владельца раритетного автомобиля, он находился на работе, когда услышал удар: водитель «Тойоты» отвлекся на телефон и врезался в припаркованный Ford. Виновник аварии пытался скрыться с места ДТП, но полиция смогла его схватить и арестовать.
В результате аварии автомобиль, который Смит с отцом долгие годы восстанавливал, уничтожен. В частности, поврежден кузов, все четыре спицованных колеса, согнута рама и карданный вал, треснул дифференциал, блок цилиндров и корпус трансмиссии. Теперь, говорит, Смит, ему придется начинать все заново.
Ранее в аварию попал современный, но не менее редкий автомобиль — гиперкар Koenigsegg Agera RS Gryphon. При этом, машину разбили уже второй раз: первый инцидент произошел в прошлом году во время тестовых заездов.
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