Водитель «Тойоты» отвлекся и разбил раритетный 87-летний Ford

Водитель Toyota Corolla разбил семейную реликвию жителя калифорнийского Гарден-Грова Уильяма Смита. Речь идет о Ford Model A образца 1931 года. Как это случилось Смит рассказал на своей странице в Facebook.

По словам владельца раритетного автомобиля, он находился на работе, когда услышал удар: водитель «Тойоты» отвлекся на телефон и врезался в припаркованный Ford. Виновник аварии пытался скрыться с места ДТП, но полиция смогла его схватить и арестовать.

В результате аварии автомобиль, который Смит с отцом долгие годы восстанавливал, уничтожен. В частности, поврежден кузов, все четыре спицованных колеса, согнута рама и карданный вал, треснул дифференциал, блок цилиндров и корпус трансмиссии. Теперь, говорит, Смит, ему придется начинать все заново.