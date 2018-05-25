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Эксперты составили список самых дешевых автомобилей в мире
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Эксперты составили список самых дешевых автомобилей в мире 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Эксперты опубликовали список из трёх позиций, на которых расположились самые дешевые автомобиле в мире.
«Бронза» ушла хэтчбеку французского происхождения Renault Kwid, эта модель активно продаётся на территории Индии. Компания позиционирует автомобиль, как бюджетный вариант, которые будет интересен развивающимся странам, чаще всего у такого транспорта весьма приемлемая цена.
На втором месте — Datsun redi-go, автомобиль идентичен предыдущему варианту, более того, они построены на одной платформе, и даже двигатели одинаковые. Отличается только стоимость, разница составляет сто долларов. Фиксированная цена — 4100 долларов. Желающим обзавестись автомобилем с мотором помощнее и с наличием системы кондиционирования придётся отдать сумму больше, примерно 5 500 долларов.
И «золото» достаётся абсолютному победителю в номинации «Самый дешёвый автомобиль» — Tata Nano. Автомобиль был пересмотрен производителем и стоимость обновлённой версии значительно стала меньше предыдущей, дело в том, что из автомобиля были удалены все функции, которые могли бы повлиять на стоимость транспорта. Tata Nano оснащена 0,6 литровым мотором мощностью в 33 «лошадиные силы», приобрести авто можно всего за 200 тысяч рублей.
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