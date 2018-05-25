Эксперты составили список самых дешевых автомобилей в мире

Эксперты опубликовали список из трёх позиций, на которых расположились самые дешевые автомобиле в мире.

«Бронза» ушла хэтчбеку французского происхождения Renault Kwid, эта модель активно продаётся на территории Индии. Компания позиционирует автомобиль, как бюджетный вариант, которые будет интересен развивающимся странам, чаще всего у такого транспорта весьма приемлемая цена.

На втором месте — Datsun redi-go, автомобиль идентичен предыдущему варианту, более того, они построены на одной платформе, и даже двигатели одинаковые. Отличается только стоимость, разница составляет сто долларов. Фиксированная цена — 4100 долларов. Желающим обзавестись автомобилем с мотором помощнее и с наличием системы кондиционирования придётся отдать сумму больше, примерно 5 500 долларов.