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Опубликован ТОП-3 самых дешевых автомоделей на мировом авторынке
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Опубликован ТОП-3 самых дешевых автомоделей на мировом авторынке 

Car.ru 54 минуты назад
Фото: Car.ru
Все помнят знаменитую фразу:"Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!" © Автоэксперты опубликовали рейтинг таких вот автомобилей, которые исключительно можно отнести к «средству передвижения».
Лидером обсуждаемой тройки самых доступных автомобилей называют индийскую автомодель Tata Nano.
По силовой части обсуждаемая автомодель оснащена 0,6-литровым мотором на 33 л.с. Максимум скорости зафиксирован на отметке 105 кмч. Стоит такой автомобиль 3300 долларов (в рублях около 200000).
Номер два в рейтинге — японская автомодель Datsun redi-GO. Машина оснащена 0,8-литровым мотором на 54 л.с. Цена такой автомодели составляет 4000 долларов (в рублях — около 245000).
Замыкает тройку французская автомодель Renault Kwid. По силовой части авто оснащается 0,8-литровым мотором на 54 л.с. и пятиступенчатой МКПП.
Есть версия с литровым мотором на 68 л.с. Тут трансмиссия роботизированная. Цена такой машины 4100 долларов (в рублях — около 250000).
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