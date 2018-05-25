Опубликован ТОП-3 самых дешевых автомоделей на мировом авторынке

Все помнят знаменитую фразу:"Автомобиль не роскошь, а средство передвижения!" © Автоэксперты опубликовали рейтинг таких вот автомобилей, которые исключительно можно отнести к «средству передвижения».

Лидером обсуждаемой тройки самых доступных автомобилей называют индийскую автомодель Tata Nano.

По силовой части обсуждаемая автомодель оснащена 0,6-литровым мотором на 33 л.с. Максимум скорости зафиксирован на отметке 105 кмч. Стоит такой автомобиль 3300 долларов (в рублях около 200000).

Номер два в рейтинге — японская автомодель Datsun redi-GO. Машина оснащена 0,8-литровым мотором на 54 л.с. Цена такой автомодели составляет 4000 долларов (в рублях — около 245000).

Замыкает тройку французская автомодель Renault Kwid. По силовой части авто оснащается 0,8-литровым мотором на 54 л.с. и пятиступенчатой МКПП.

Есть версия с литровым мотором на 68 л.с. Тут трансмиссия роботизированная. Цена такой машины 4100 долларов (в рублях — около 250000).