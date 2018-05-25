Два калининградца привлечены к ответственности за дорожный конфликт

Калининградские полицейские в рамках доследственной проверки установили обстоятельства дорожного конфликта, произошедшего между двумя водителями в районе дома №20 на улице Минусинской.

Выяснилось, что 26-летний водитель автомобиля марки « BMW », двигаясь по улице Минусинской, остановился на пешеходном переходе для высадки пассажира. Не желая мириться с этим нарушением правил дорожного движения, водитель следующей за «BMW» машины звуковыми сигналами дал понять его владельцу, что хочет выяснить с ним отношения.

Оба мужчины сначала принялись обмениваться оскорблениями, затем водитель «BMW» нанес кулаком удар в лицо оппонента, после чего стал убегать. Второй участник конфликта, 35-летний житель Калининграда, не смог догнать обидчика, после чего нанес несколько ударов ногой по его машине, повредив передний капот и решетку.

По итогам проведенной проверки к уголовной ответственности были привлечены представители обеих сторон

Действия зачинщика драки были квалифицированы как умышленное причинение легкого вреда здоровью, а в отношении второго автовладельца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».