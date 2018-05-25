Получены данные автопилота Tesla Model S, разбившейся о пожарную машину

Мы продолжаем активно обсуждать произошедшее 11 мая на дороге штата Юта. Тогда автомобиль Tesla Model S врезался в пожарную машину на скорости 95 километров в час. Водитель сообщил о том, что во время аварии работала функция автопилота. Сам водитель в это время смотрел на экран телефона. Новые данные позволяют понять, по какой причине автопилот Tesla сработал некорректно.

Полученные данные с компьютера разбившейся Tesla Model S указывают на то, что до аварии автомобиль разгонялся на протяжении 3-5 секунд. Это подтверждают и очевидцы, которые не заметили торможения.

По данным от полиции, автомобиль Tesla следовал на заданной скорости 95 километров в час за другим автомобилем. Следовавший впереди автомобиль сбавил скорость до 88 километров в час перед перестроением в другую полосу движения. Автомобиль Tesla тоже сбавил скорость, а после перестроения следовавшего впереди автомобиля снова начал ее набирать, пока не разогнался до 95 километров в час и не врезался в пожарную машину.

Хизер Ломмацч, водитель, рассказала, что она владела этим автомобилем на протяжении двух лет и использовала автопилот на самых разных дорогах. На основе этого опыта использования она считает, что автоматическая система экстренного торможения должна была сработать в данной ситуации.

Напоминаем, что Tesla требует от водителя держать руки на рулевом колесе во время работы автопилота. Model S оснащен системами предупреждения водителя о необходимости держать контроль над движением. В случае, если водитель игнорирует эти предупреждения, система автопилота отключается.

Согласно данным, полученным с компьютера Tesla Model S, Хизер Ломмацч убрала руки с рулевого колеса на 80 секунд до момента аварии, но не похоже, чтобы автопилот отключился, так как известно, что автомобиль набирал скорость.