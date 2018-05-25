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На площади Тысячелетия презентовали 94 новых автобусов
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На площади Тысячелетия презентовали 94 новых автобусов 

АиФ Казань 39 минут назад
Фото: АиФ Казань
Ильсур Метшин осмотрел новые автобусы, которые выстроили на площади Тысячелетия, сообщает пресс-служба исполкома.
В преддверии ЧМ по футболу в Казань привезли 94 новых автобусов из Минска, модели «МАЗ 203» с двигателем, отвечающим экологическому стандарту Евро-5. Все автобусы низкопольные, с вентиляцией и камерами, передающими изображение водителю. В автобусах 28 сидений, а общая пассажировместимость — 105 человек. Из технических преимуществ — двигатель марки Mercedes и автоматическая коробка передач.
«Автобус очень мягко ездит, — отмечает водитель, стаж работы которого составляет 39 лет. — Эти автобусы надежные. Без поломок, думаю, он может проехать миллион километров. Конечно, могут быть мелкие починки, замена накладок, масла, но капитальный ремонт не понадобится — двигатель здесь вечный».
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