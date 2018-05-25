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В российском автопарке отечественные машины — самые старые
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В российском автопарке отечественные машины — самые старые 

Автовести 1 час назад
Фото: Автовести
По результатам исследования «Автостата», средний возраст легкового автомобиля в России сегодня составляет 13,1 года, тогда как у иномарок данный показатель заметно ниже — 10,9 года.
При этом средний возраст отечественных машин составляет 16,6 года. Среди иностранных автомобилей самый молодой парк имеют китайские марки (6,6 года).
Средний возраст корейских автомобилей — 7,4 года, американских — 9,9 года.
У европейских машин этот показатель — 10,8 года. Самые старыми среди иномарок стали японские бренды (13,1 года). У отечественных марок наименьший средний возраст имеет УАЗ (15 лет), немного выше он у вазовских автомобилей (16 лет).
В России на 1 января 2018 года числились 42,4 млн легковых автомобилей. На долю машин старше 10 лет пришлись 54,3% от общего парка (23 млн экземпляров). Доля новых машин (до 3 лет) составляет менее 9%, что соответствует 3,75 млн штук.
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