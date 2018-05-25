Исследование: Средний возраст легковых автомобилей в РФ по состоянию на начало года превышал 13 лет

Средний возраст легковых автомобилей в России по состоянию на 1 января 2018 г. превышал 13 лет, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование парка легковых автомобилей в России и определило их средний возраст по состоянию на 1 января 2018 г. Согласно результатам исследования средний возраст легковых автомобилей в России составляет 13,1 года. При этом у иномарок данный показатель заметно ниже — 10,9 года. В то же время возраст отечественных машин в среднем составляет 16,6 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что среди иностранных автомобилей наименее возрастной парк имеют китайские марки (6,6 года). Средний возраст корейских автомобилей — 7,4 года, американских — 9,9 года. У европейских машин этот показатель составляет 10,8 года.