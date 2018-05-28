Каждый четвертый продаваемый в РФ автомобиль является отечественным‍

МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Каждый четвертый проданный с января по апрель текущего года на территории РФ автомобиль является отечественным, сообщает Аналитическое агентство «Автостат».

Всего в указанный период в России было реализовано 137,7 тысячи автомобилей отечественных брендов. Это на 18% выше результата прошлого 2017 года. «Учитывая то, что весь объем российского рынка (вместе с LCV) за этот период составил 545,3 тыс. единиц (+20,5%), получается, что на долю отечественных марок приходится 25,2%, или каждый четвертый проданный автомобиль», — пишет агентство.

Традиционно, больше всего машин было продано под брендами крупнейшего российского концерна — "АвтоВАЗ" . За первые 4 месяца 2018 года было продано 109,8 тысячи штук, рост составил 25%.