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Каждый четвертый продаваемый в РФ автомобиль является отечественным‍
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Каждый четвертый продаваемый в РФ автомобиль является отечественным‍ 

Прайм 44 минуты назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Каждый четвертый проданный с января по апрель текущего года на территории РФ автомобиль является отечественным, сообщает Аналитическое агентство «Автостат».
Всего в указанный период в России было реализовано 137,7 тысячи автомобилей отечественных брендов. Это на 18% выше результата прошлого 2017 года. «Учитывая то, что весь объем российского рынка (вместе с LCV) за этот период составил 545,3 тыс. единиц (+20,5%), получается, что на долю отечественных марок приходится 25,2%, или каждый четвертый проданный автомобиль», — пишет агентство.
Традиционно, больше всего машин было продано под брендами крупнейшего российского концерна — "АвтоВАЗ". За первые 4 месяца 2018 года было продано 109,8 тысячи штук, рост составил 25%.
Продажи легкой коммерческой техники завода «ГАЗ» в январе-апреле выросли на 10% к этому же периоду прошлого года и составили 17,1 тысячи штук. Реализация автомобилей бренда "УАЗ" — напротив — снизилась на 17% и составила 10,8 тысячи машин.
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