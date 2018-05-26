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Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей из-за неисправности круиз-контроля
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Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей из-за неисправности круиз-контроля 

RT на русском 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Итало-американская автомобилестроительная компания Fiat Chrysler предупредила владельцев 4,8 млн автомобилей об отзыве автомобилей в связи с неисправностью функции круиз-контроля, которую невозможно отключить в случае короткого замыкания во время движения машины.
Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что для устранения неисправности требуется обновление программного обеспечения. При этом в компании уточнили, что к настоящему времени неисправность не стала причиной каких-либо инцидентов.
Ранее ФАН сообщало, что компания «ЭфСиЭй Рус», представляющая интересы Fiat Chrysler Automobiles, решила отозвать в России более 500 внедорожников Jeep Wrangler.
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