Fiat Chrysler отзывает 4,8 млн автомобилей из-за неисправности круиз-контроля

Итало-американская автомобилестроительная компания Fiat Chrysler предупредила владельцев 4,8 млн автомобилей об отзыве автомобилей в связи с неисправностью функции круиз-контроля, которую невозможно отключить в случае короткого замыкания во время движения машины.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что для устранения неисправности требуется обновление программного обеспечения. При этом в компании уточнили, что к настоящему времени неисправность не стала причиной каких-либо инцидентов.