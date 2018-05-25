Fiat Chrysler отзывает в США 4,8 млн автомобилей из-за проблем с круиз-контролем

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. / ТАСС /. Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler отзывает в США около 4,8 млн автомобилей из-за проблем с системой адаптивного круиз-контроля. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении автогиганта.

Как отмечается в сообщении, из-за заводского брака водители отзываемых авто могут столкнуться с тем, что функцию круиз-контроля после ее активации невозможно будет отключить. По данным агентства Reuters, причиной отзыва стала соответствующая жалоба, направленная в компанию водителем кроссовера Dodge Journey 2017 года.

Fiat Chrysler настоятельно рекомендует водителям проблемных авто «отказаться от использования круиз-контроля и сдать их в ближайший дилерский центр» для проведения ремонта.

Компании известно пока лишь об одном инциденте, вызванном указанной неполадкой. О возможных пострадавших информации нет. Fiat Chrysler обязуется устранить дефект бесплатно.