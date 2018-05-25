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Fiat Chrysler отзывает в США 4,8 млн автомобилей из-за проблем с круиз-контролем
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Fiat Chrysler отзывает в США 4,8 млн автомобилей из-за проблем с круиз-контролем 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Итало-американский автомобильный концерн Fiat Chrysler отзывает в США около 4,8 млн автомобилей из-за проблем с системой адаптивного круиз-контроля. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении автогиганта.
Как отмечается в сообщении, из-за заводского брака водители отзываемых авто могут столкнуться с тем, что функцию круиз-контроля после ее активации невозможно будет отключить. По данным агентства Reuters, причиной отзыва стала соответствующая жалоба, направленная в компанию водителем кроссовера Dodge Journey 2017 года.
Отзыв затрагивает различные автомобили 2014-2018 модельных годов, включая седаны Chrysler 200 и Chrysler 300, минивэны Chrysler Pacifica, кроссоверы Dodge Durango, Jeep Cherokee, Jeep Wrangler, а также ряд других авто.
Fiat Chrysler настоятельно рекомендует водителям проблемных авто «отказаться от использования круиз-контроля и сдать их в ближайший дилерский центр» для проведения ремонта.
Компании известно пока лишь об одном инциденте, вызванном указанной неполадкой. О возможных пострадавших информации нет. Fiat Chrysler обязуется устранить дефект бесплатно.
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