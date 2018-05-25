4,8 тысячи автомобилей Mercedes будут отозваны в России 

Немецкий производитель Mercedes сообщил об отзыве порядка 4800 машин V-Сlass в России, причина этого — неисправность в подушке безопасности.
Самопроизвольное срабатывание возможно в авто, выпущенных начиная с 2014 по 2017г.г. Проверить попадает ли авто под устранение можно самому по номеру VIN на странице сайта Росстандарта, также производитель будет информировать автовладельцев о наличии неисправности через дилеров. Все работы, связанные с устранением заводской неисправности, будут для автовладельцев бесплатными.
В недавнем времени под отзыв попали автомобили Lexus, проблема была также связана с подушками безопасности.