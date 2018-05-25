Ещё
4,8 тысячи автомобилей Mercedes будут отозваны в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

4,8 тысячи автомобилей Mercedes будут отозваны в России 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Немецкий производитель Mercedes сообщил об отзыве порядка 4800 машин V-Сlass в России, причина этого — неисправность в подушке безопасности.
Самопроизвольное срабатывание возможно в авто, выпущенных начиная с 2014 по 2017г.г. Проверить попадает ли авто под устранение можно самому по номеру VIN на странице сайта Росстандарта, также производитель будет информировать автовладельцев о наличии неисправности через дилеров. Все работы, связанные с устранением заводской неисправности, будут для автовладельцев бесплатными.
В недавнем времени под отзыв попали автомобили Lexus, проблема была также связана с подушками безопасности.
Car.ru: последние новости
4,8 тысяч автомобилей Mercedes будет отозвано в России ТОП-10 автомобилей, которые скоро покинут авторынок Опубликован ТОП-3 самых дешевых автомоделей на мировом авторынке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему бензин в России всегда только дорожает302
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой3
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»1
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение