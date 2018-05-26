Специалисты обозначили максимальный срок эксплуатации автомобилей

Экспертами назван средний возраст легковых автомобилей в стране, он выше чем у иномарок, но меньше чем у отечественного транспорта.

Так по показателям на легковые автомобили приходится в среднем 13,1 лет эксплуатации, для отечественных машин около 17 лет, а для иномарок приходится около 10 лет эксплуатационного периода.

Специалисты исследовали парк легковых автомобилей находящихся на территории РФ, по данным самый меньший срок 6 лет был отдан автомобилю производства КНР.

Виктор Похмелкин является председателем «Движения автомобилистов в России», он поделился с журналистами своими догадками, почему автомобили старого выпуска эксплуатируются автомобилистами, скорее всего очень играет доход граждан страны, который к сожалению нельзя назвать высоким. Людям приходиться ездить на автомобилях до последнего, пока из него не будут выжаты все соки.

Эксперт обозначили комфортный, оптимальный срок пользования автомобилем — три с половиной года. Также Виктор Похмелкин отметил, что приобретать отечественные автомобили старого года выпуска просто бессмысленно, приобретая иномарки нужно думать на перед о сроке эксплуатации, он должен быть не больше гарантийного.