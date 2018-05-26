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Лучшие бюджетные автомобили в России для поездок на дачу
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Лучшие бюджетные автомобили в России для поездок на дачу 

LiveCars.Ru 2 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Приближается столь долгожданное лето, а это значит, что многие жители нашей страны начнут регулярного выезжать на свои приусадебные участки. Возникает вполне логичный вопрос, на чём лучше всего ездить на дачу?
Отечественные аналитические агентства попытались дать ответ на этот вопрос, опубликовав рейтинг топ-5 лучших бюджетных автомобилей для российских дачников. Согласно опубликованной информации, именно эти недорогие машины лучше всего подходят для поездок на загородный приусадебный участок.
Первая строчка «дачного» рейтинга досталась отечественной модели LADA Largus. Напомним, что этот автомобиль компании «АвтоВАЗ» в настоящее время доступен в трёх версиях. Это: фургон, универсал и кросс-универсал.
Модель LADA Largus может «похвастаться» достаточно высоким дорожным просветом и вместительным салоном. Именно эти характеристики выделяют этот автомобиль на фоне конкурентов, и делают его обладателем самого лучшего бюджетного автомобиля для поездок на дачу.
«Серебро» рейтинг топ-5 самых лучших бюджетных автомобилей для поездок на приусадебный участок занимает культовый отечественный внедорожник Lada 4X4. Как известно, автомобиль обладает впечатляющим потенциалом на бездорожье и высоким клиренсом. Машина также укомплектована 1,7-литровым 83-сильным бензиновым мотором.
«Бронза» хит-парада досталась французскому кроссу Renault Duster, который сыскал популярность не только в России, но и во многих странах планеты. Кроссовер отличается хорошей проходимостью на любых типах дорог и вместительным салоном.
На четвёртой строчке рейтинга топ-5 лучших бюджетных автомобилей для дачи расположился ещё один отечественный внедорожник — УАЗ «Патриот». Как известно, этот автомобиль российской компании может «похвастаться» высокой проходимостью.
Наконец, пятое место хит-парада занял итальянский минивэн FIAT Doblo Panorama. В оснащение этой модели входит 1,4-литровый двигатель, способный генерировать 95 сил.
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