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Легковушка перевернулась в Выборге на горе Папула — предположительно, есть погибший
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Легковушка перевернулась в Выборге на горе Папула — предположительно, есть погибший 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Известно, что автомобиль BMW был с номерами 55 региона. На месте аварии нашли детское кресло. Возможно, один человек в салоне скончался. Об этом сообщают очевидцы
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