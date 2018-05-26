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Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
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Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД 

Вести.Ru 26 мая 2018
"Газель" едва не снесла человека, вышедшего из автомобиля, ранее попавшего в ДТП — события, происходившие на Московской кольцевой автомобильной дороге в ночь на минувший четверг, 24 мая, попали в объектив регистратора.
Судя по всему, водитель фургона, ехавшего перед автором ролика, отвлекся от дороги и заметил транспортные средства, стоявшие в его полосе в самый последний момент.
Он совершил резкий маневр уклонения и сумел разъехаться с аварийным транспортным средством, едва не снеся женщину, стоявшую рядом. Человеку удалось выпрыгнуть из-под колес автомобиля буквально в последний момент.
Мужчина, управлявший машиной, из которой велась съемка, также благополучно разминулся в неожиданным для него препятствием.
О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.
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