Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД

"Газель" едва не снесла человека, вышедшего из автомобиля, ранее попавшего в ДТП — события, происходившие на Московской кольцевой автомобильной дороге в ночь на минувший четверг, 24 мая, попали в объектив регистратора.

Судя по всему, водитель фургона, ехавшего перед автором ролика, отвлекся от дороги и заметил транспортные средства, стоявшие в его полосе в самый последний момент.

Он совершил резкий маневр уклонения и сумел разъехаться с аварийным транспортным средством, едва не снеся женщину, стоявшую рядом. Человеку удалось выпрыгнуть из-под колес автомобиля буквально в последний момент.

Мужчина, управлявший машиной, из которой велась съемка, также благополучно разминулся в неожиданным для него препятствием.

О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.