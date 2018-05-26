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Inkas Sentry MPV представляет собой уникальный внедорожник
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Inkas Sentry MPV представляет собой уникальный внедорожник 

Car.ru 20 минут назад
Фото: Car.ru
Канадская компания APC вышла на рынок со своим люксовым транспортом Inkas Sentry MPV.
За внешними формами и броней этого внедорожника кроется все то, что нужно пассажирам. При этом у автомобиля сравнительно небольшая масса, что делает его более маневренным на дороге.
В то же время трансмиссия, сконструированная по системе 4 х 4, позволяет машине практически спокойно ехать в любых условиях. Поэтому основными потребителями новинки могут стать представители правоохранительных органов, а также спецслужб.
В салоне машины в зависимости от конфигурации сидений смогут разместиться от 4 до 6 человек. Кресла могут раскладываться, что создает дополнительное пространство.
На машине предусмотрен двигатель в восемь полноценных цилиндров, способный отвечать за мощность в 390 лошадиных сил. К нему добавляется коробка-автомат в 6 ступеней.
Дебют машины запланирован на 30-31 мая. Именно в эти дни в Канаде будет проходить очередная выставка безопасности и обороны.
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