Inkas Sentry MPV представляет собой уникальный внедорожник

Канадская компания APC вышла на рынок со своим люксовым транспортом Inkas Sentry MPV.

За внешними формами и броней этого внедорожника кроется все то, что нужно пассажирам. При этом у автомобиля сравнительно небольшая масса, что делает его более маневренным на дороге.

В то же время трансмиссия, сконструированная по системе 4 х 4, позволяет машине практически спокойно ехать в любых условиях. Поэтому основными потребителями новинки могут стать представители правоохранительных органов , а также спецслужб.

В салоне машины в зависимости от конфигурации сидений смогут разместиться от 4 до 6 человек. Кресла могут раскладываться, что создает дополнительное пространство.

На машине предусмотрен двигатель в восемь полноценных цилиндров, способный отвечать за мощность в 390 лошадиных сил. К нему добавляется коробка-автомат в 6 ступеней.

Дебют машины запланирован на 30-31 мая. Именно в эти дни в Канаде будет проходить очередная выставка безопасности и обороны.