Россия определилась с поставками «Торнадо» в армию

Александра Шевченко. В 2018 году начнутся серийные поставки в российскую армию новейших автомобилей «Торнадо». Планируется, что в перспективе они сменят машины «Урал» и КамАЗ, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника главного автобронетанкового управления Минобороны

По его словам, сейчас завершаются государственные испытания автомобилей. Новыми машинами будут оснащать подразделения тактического звена. «Торнадо» отличаются повышенной грузоподъемностью — 16-20 тонн — и мощным двигателем.

Шевченко отметил, что при создании машин учитывался опыт антитеррористической операции в Сирии. Речь идет об улучшении брони и минозащищенности автомобиля.

На вооружении армии России в настоящее время состоят модернизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО) — «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»