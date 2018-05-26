Российские военные в 2018 году начнут получать автомобили семейства «Торнадо»

"Мы находимся на пороге получения перспективных автомобилей, которые придут на замену знаменитых «КамАЗов» и «Уралов». Сейчас идут первые партии на войсковые испытания, на апробацию. Это автомобили семейства «Торнадо». Машины прошли предварительные испытания и получили литеру «О», — рассказал Шевченко.

По его словам, уже есть «решение Генерального штаба начать переоснащение этими автомобилями тактического звена [войск] в этом году». Речь идет о машинах повышенной грузоподъемности — от 16 до 20 т и более, с новой силовой установкой, трансмиссией и подвеской.

"Мы сделали правильные выводы из всех конфликтов, особенно из сирийского опыта. Сегодня автомобиль превращается в машину, которая должна гарантированно защищать жизнь водителя", — отметил Шевченко.

По его словам, 2018 год «становится переломным годом» в получении новой техники для автобронетанковых войск.

В семействе «Торнадо» также разрабатываются автомобили с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 4-6 т на замену ГАЗ-66. Кроме того, российские военные получают автомобили семейства «Тайфун» с колесными формулами 4х4 и 6х6, напомнил начальник Главного автобронетанкового управления. Машины этого типа можно было наблюдать на параде Победы в Москве 9 мая.