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Российские военные в 2018 году начнут получать автомобили семейства «Торнадо»
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Российские военные в 2018 году начнут получать автомобили семейства «Торнадо» 

ТАСС 36 минут назад
МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Новейшие автомобили семейства «Торнадо» начнут с 2018 года поступать в Вооруженные силы РФ на замену машинам «КамАЗ» и «Урал». Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в субботу сообщил начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны России Александр Шевченко.
"Мы находимся на пороге получения перспективных автомобилей, которые придут на замену знаменитых «КамАЗов» и «Уралов». Сейчас идут первые партии на войсковые испытания, на апробацию. Это автомобили семейства «Торнадо». Машины прошли предварительные испытания и получили литеру «О», — рассказал Шевченко.
По его словам, уже есть «решение Генерального штаба начать переоснащение этими автомобилями тактического звена [войск] в этом году». Речь идет о машинах повышенной грузоподъемности — от 16 до 20 т и более, с новой силовой установкой, трансмиссией и подвеской.
"Мы сделали правильные выводы из всех конфликтов, особенно из сирийского опыта. Сегодня автомобиль превращается в машину, которая должна гарантированно защищать жизнь водителя", — отметил Шевченко.
По его словам, 2018 год «становится переломным годом» в получении новой техники для автобронетанковых войск.
В семействе «Торнадо» также разрабатываются автомобили с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 4-6 т на замену ГАЗ-66. Кроме того, российские военные получают автомобили семейства «Тайфун» с колесными формулами 4х4 и 6х6, напомнил начальник Главного автобронетанкового управления. Машины этого типа можно было наблюдать на параде Победы в Москве 9 мая.
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