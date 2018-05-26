Автомобили «Торнадо» начнут поступать в войска в 2018 году 

«Мы находимся на пороге поступления в ВС РФ абсолютно новых — перспективных и продвинутых — автомобилей, которые придут на замену, знаменитых „КамАЗов“ и „Уралов“. Это машины семейства „Торнадо“, по которым мы уже имеем решение Генерального штаба начать переоснащение этими автомобилями подразделения тактического звена, и их развитие — защищенные автомобили семейства „Тайфун“, — заявил начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны России Александр Шевченко в эфире радиостанции „Эхо Москвы“. Машины уже прошли предварительные испытания и получили литеру „О“, отметил он.
Новые бронеавтомобили „Торнадо“ — это машины повышенной проходимости и грузоподъемности (от 16 до 20 тонн) с новым двигателем, трансмиссией и подвеской. При создании техники был учтен боевой опыт, полученный в Сирии.
По словам Шевченко, 2018 год станет переломным в деле получения новой техники. Он рассказал, что в рамках семейства „Торнадо“ ведется разработка автомобиля с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 4-6 тонн, который в будущем заменит легендарную „шишигу“ — ГАЗ-66.
Ранее сообщалось, что автомобили „Торнадо“ прошли испытания на Эльбрусе и в песках Астрахани, показав отличные результаты.