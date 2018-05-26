Ещё
Минобороны объявило о масштабном переоснащения автобронетанковых войск
Далее:
Читайте также:
Ещё

Минобороны объявило о масштабном переоснащения автобронетанковых войск 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко сообщил, что с 2018 года в Вооруженные силы России на замену машинам «Камаз» и «Урал» начнут поступать новейшие автомобили семейства «Торнадо» повышенной грузоподъемности.
По его словам, 2018 год «становится переломным годом» в получении новой техники для автобронетанковых войск, передает ТАСС.
«Мы сделали правильные выводы из всех конфликтов, особенно из сирийского опыта. Сегодня автомобиль превращается в машину, которая должна гарантированно защищать жизнь водителя», — отметил Шевченко.
Он уточнил, что уже есть решение Генерального штаба о начале переоснащения этими автомобилями тактического звена войск.
«Сейчас идут первые партии на войсковые испытания, на апробацию. Это автомобили семейства «Торнадо». Машины прошли предварительные испытания и получили литеру «О», — рассказал Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Речь идет о машинах повышенной грузоподъемности — от 16 до 20 тонн и более, с новой силовой установкой, трансмиссией и подвеской.
В семействе «Торнадо» также разрабатываются автомобили с колесной формулой 4х4 грузоподъемностью 4-6 тонн на замену ГАЗ-66. Кроме того, российские военные получают автомобили семейства «Тайфун» с колесными формулами 4х4 и 6х6, напомнил начальник Главного автобронетанкового управления. Машины этого типа можно было наблюдать на параде Победы в Москве 9 мая.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Татарстане разбились два парашютиста Издевательский уход гонщицы от полицейской погони под Киевом попал на видео Водителей «Яндекс. Такси» обвинили в домогательствах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин181
В Австрии стартовали продажи LADA Vesta SW и SW Cross1
Почему бензин в России всегда только дорожает417
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение