Названа десятка самых беспроблемных автомобилей 

Эксперты авторитетного зарубежного издания IseeCars проанализировали данные об отзывных кампаниях на американском авторынке, составив десятку моделей автомобилей, владельцы которых сталкивались с техническими проблемами реже остальных.
Первая строчка данного рейтинга оказалась за южнокорейским Hyundai Accent, который является братом-близнецом российской модели Solaris. Автомобиль отличается высоким уровнем надежности и отсутствием серьезных «болячек», которые выявляются в ходе эксплуатации.
Второе место досталось Chevrolet Equinox, имеющему репутацию в США лучшего автомобиля для дальних поездок. ТОП-3 замкнула японская Toyota Corolla, спрос на которую не только в Северной Америке, но и на мировом рынке обусловлен беспроблемностью в техническом плане.
Четвертое и пятое места в данном рейтинге достались двум «Хондам»: Civic и CR-V. За ними расположились: Honda Accord, Subaru Crosstrek, Toyota Camry, Hyundai Elantra и GMC Terrain.