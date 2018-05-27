Ещё
Названа десятка самых беспроблемных автомобилей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа десятка самых беспроблемных автомобилей 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Эксперты авторитетного зарубежного издания IseeCars проанализировали данные об отзывных кампаниях на американском авторынке, составив десятку моделей автомобилей, владельцы которых сталкивались с техническими проблемами реже остальных.
Первая строчка данного рейтинга оказалась за южнокорейским Hyundai Accent, который является братом-близнецом российской модели Solaris. Автомобиль отличается высоким уровнем надежности и отсутствием серьезных «болячек», которые выявляются в ходе эксплуатации.
Второе место досталось Chevrolet Equinox, имеющему репутацию в США лучшего автомобиля для дальних поездок. ТОП-3 замкнула японская Toyota Corolla, спрос на которую не только в Северной Америке, но и на мировом рынке обусловлен беспроблемностью в техническом плане.
Четвертое и пятое места в данном рейтинге достались двум «Хондам»: Civic и CR-V. За ними расположились: Honda Accord, Subaru Crosstrek, Toyota Camry, Hyundai Elantra и GMC Terrain.
Daily-Motor: последние новости
Fiat Chrysler отзывает 5 миллионов автомобилей из-за круиз-контроля Стал известен средний возраст легковых автомобилей в РФ Lexus отзывает в РФ более 3 тыс автомобилей из-за подушек безопасности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
В Австрии стартовали продажи LADA Vesta SW и SW Cross2
Почему бензин в России всегда только дорожает417
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин182
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение