Названа десятка самых беспроблемных автомобилей

Эксперты авторитетного зарубежного издания IseeCars проанализировали данные об отзывных кампаниях на американском авторынке, составив десятку моделей автомобилей, владельцы которых сталкивались с техническими проблемами реже остальных.

Первая строчка данного рейтинга оказалась за южнокорейским Hyundai Accent, который является братом-близнецом российской модели Solaris. Автомобиль отличается высоким уровнем надежности и отсутствием серьезных «болячек», которые выявляются в ходе эксплуатации.