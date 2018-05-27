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В Башкирии Volkswagen Passat въехал в полицейскую машину
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В Башкирии Volkswagen Passat въехал в полицейскую машину 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
На стерлитамакской объездной накануне вечером, 26 мая, произошла авария с участием полицейской патрульной машины. Автомобиль полиции столкнулся с Volkswagen Passat. Фотографии с места происшествия выложили очевидцы случившегося в группе «БашДТП» в соцсети «ВКонтакте».
По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения, в результате обе машины получили механические повреждения, а автомобиль полиции оказался в кювете, где опрокинулся на крышу.
— А что делает на встречке водитель «Пассата»? — задаются резонным вопросом в комментариях к фотографиям.
В настоящее время в Госавтоинспекции республики выясняют все обстоятельства случившегося.
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