В Башкирии Volkswagen Passat въехал в полицейскую машину

На стерлитамакской объездной накануне вечером, 26 мая, произошла авария с участием полицейской патрульной машины. Автомобиль полиции столкнулся с Volkswagen Passat . Фотографии с места происшествия выложили очевидцы случившегося в группе «БашДТП» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, один из водителей грубо нарушил правила дорожного движения, в результате обе машины получили механические повреждения, а автомобиль полиции оказался в кювете, где опрокинулся на крышу.

— А что делает на встречке водитель «Пассата»? — задаются резонным вопросом в комментариях к фотографиям.