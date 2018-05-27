FAW-Volkswagen и Ford отзовут с китайского рынка более 20 тыс. импортированных автомобилей

Пекин, 27 мая / Синьхуа / — Автопроизводители FAW-Volkswagen и Ford отзовут с китайского рынка свыше 20 тыс. импортированных автомобилей из-за дефектов, угрожающих безопасности, сообщили в Главном таможенном управлении КНР.

FAW-Volkswagen планирует отозвать 20 278 импортированных автомобилей Audi моделей A4 Allroad и А5, произведенных в период с 7 ноября 2011 года по 8 ноября 2013 года, из-за плохой работы вспомогательных насосов охлаждения в двигателе. Замена дефектных деталей будет произведена бесплатно.

В то же время компания Ford /Китай/ отзовет 1177 импортированных автомобилей F-150 SuperCrue, произведенных в период с 6 июня по 25 ноября 2017 года, из-за дефекта крепежных деталей. -0-